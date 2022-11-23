Круговой оценил шансы сборной Аргентины выйти в плей-офф ЧМ-2022

Защитник сборной России и петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался о сенсационном поражении Аргентины от Саудовской Аравии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира – 2022. «Альбиселесте» уступили со счетом 1:2.

«Матч не видел. Удивился, потому что в 2018 году Россия обыграла Саудовскую Аравию 5:0. У Аргентины будет возможность реабилитироваться. 100% она выйдет из группы», - передает слова игрока «Чемпионат».

После первого тура Саудовская Аравия лидирует в группе, а Аргентина занимает последнее место. Во втором туре аравийцы встретятся с поляками, а подопечные Лионеля Скалони сыграют против Польши.