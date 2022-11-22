Агуэро расстроен, что его не пускают в расположение сборной Аргентины

Мы уже сообщали о том, что Серхио Агуэро отправился в Катар в качестве болельщика, но, как оказалось, он так и остается там лишь болельщиком, несмотря на то, что «Кун», прибыв в Катар, надеялся на то, что получит специальный пропуск и сможет быть поближе к игрокам. Однако выяснилось, что AFA, аргентинская футбольная ассоциация, не спешит выдавать ему подобный пропуск. И сейчас Серхио растерян.

- У них странная аргументация, сперва сказали, что нужно три-четыре дня для изготовления пропуска, но я так и не получил его. Видимо, кто-то тормозит этот процесс, потому что я знаю других людей, которые попросили пропуск и сразу получили его. Если AFA не хочет видеть меня, то так бы и сказали, в лицо, - цитирует слова Агуэро Marca.