Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа А
Эквадор
Сенегал
Нидерланды
Катар
Группа B
США
Иран
Англия
Уэльс
Группа C
Мексика
Польша
Саудовская Аравия
Аргентина
Группа D
Австралия
Тунис
Дания
Франция
Группа E
Япония
Коста-Рика
Германия
Испания
Группа F
Хорватия
Бельгия
Канада
Марокко
Группа G
Камерун
Бразилия
Сербия
Швейцария
Группа H
Португалия
Южная Корея
Уругвай
Гана
Новости Турнирная таблица Расписание Результаты Статистика Стадионы Онлайн-трансляции Прогнозы и ставки Фрибет 1000 рублей Футбольный тест ЧМ-2022
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Агуэро расстроен, что его не пускают в расположение сборной Аргентины

22 Ноября 2022 • 18:03 Комментировать
Аргентина
1:2
Саудовская Аравия
окончен

Мы уже сообщали о том, что Серхио Агуэро отправился в Катар в качестве болельщика, но, как оказалось, он так и остается там лишь болельщиком, несмотря на то, что «Кун», прибыв в Катар, надеялся на то, что получит специальный пропуск и сможет быть поближе к игрокам. Однако выяснилось, что AFA, аргентинская футбольная ассоциация, не спешит выдавать ему подобный пропуск. И сейчас Серхио растерян.

- У них странная аргументация, сперва сказали, что нужно три-четыре дня для изготовления пропуска, но я так и не получил его. Видимо, кто-то тормозит этот процесс, потому что я знаю других людей, которые попросили пропуск и сразу получили его. Если AFA не хочет видеть меня, то так бы и сказали, в лицо, - цитирует слова Агуэро Marca. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Серхио Агуэро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Аргентина Аргентина
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
1
2
1.21 7.00 17.00
Видео
Окончен
Дания Дания
Тунис Тунис
0
0
1.50 4.40 7.60
Видео
Окончен
Мексика Мексика
Польша Польша
0
0
2.85 3.20 2.70
Видео
22.11.22 в 22:00
Франция Франция
Австралия Австралия
1.24 6.60 14.00
Видео
23.11.22 в 13:00
Марокко Марокко
Хорватия Хорватия
4.80 3.50 1.86
Видео
23.11.22 в 16:00
Германия Германия
Япония Япония
1.36 5.40 9.20
Видео
23.11.22 в 19:00
Испания Испания
Коста-Рика Коста-Рика
1.32 5.40 11.00
Видео
23.11.22 в 22:00
Бельгия Бельгия
Канада Канада
1.32 5.60 10.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Ноября
21:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Овчинников - о поражении Аргентины: «Во всём виноват Месси»
21:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Левандовски не реализовал ни одного из 11 ударов в матчах чемпионата мира
21:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аргентина не проигрывала в матче ЧМ, ведя в счёте к перерыву, с 1930 года
21:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Сборная Франции объявила состав на первый матч на чемпионате мира 2
20:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Игрок «Пари НН» Масоэро: Не так важно, как Аргентина начинает турнир, важнее, как она заканчивает мундиаль
20:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Роналду стал единственным игроком чемпионата мира без клуба 2
20:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Глик проводит сотый матч за сборную Польши
20:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Наставник сборной Бельгии Мартинес высказался о состоянии Лукаку
20:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дзанетти: «Саудовская Аравия всё закрыла»
20:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ди Мария: «Могли побеждать со счётом 5:0» 5
20:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Глушаков заявил, что после его слов полстраны стало болеть за Сербию на ЧМ-2022 3
20:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Месси высказался об атмосфере в раздевалке после провала на старте мундиаля
20:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Польши не может забить с пенальти на ЧМ с 1978 года
20:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Месси оценил работу ВАР после трёх незасчитанных голов сборной Аргентины
20:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Левандовски - автор первого незабитого пенальти на чемпионате мира 2022 года
Все новости
Рекомендуем