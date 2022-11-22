Месси признался, что ему будет не хватать Марадоны на чемпионате мира - 2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о Диего Марадоне.

Месси сказал официальному сайту ФИФА, что Марадона очень любил сборную Аргентины, будет странно не видеть его на трибунах, но он всегда был и будет рядом с командой.

На данный момент Аргентина проводит матч против Саудовской Аравии в рамках первого тура чемпионата мира. За прямой текстовой трансляцией вы можете следить на портале LiveResult.

Соперниками этих команд в группе C являются национальные команды Мексики и Польши, которые сыграют между собой сегодня, 22 ноября, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.