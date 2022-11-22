Футбольный эксперт Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу Саудовской Аравии в матче с Аргентиной.

«Результат удивил всех, думаю. Это футбол, за это мы его и любим. Бывают такие непредсказуемые матчи, когда видно полное преимущество одной команды, но она проигрывает. Спешка при реализации и забегания в офсайды таких известных мастеров помешали добиться результата. Аргентинцы хотели сыграть хорошо, оказывали давление, играли на скоростях. Саудиты ответили им плотной игрой и компактностью, не давая свободной зоны. Аргентина была не готова к высокому расположению защитников, которое поставила сборная Саудовской Аравии. Поэтому и были офсайды. Они помешали реализовать преимущество Аргентины. Одним повезло, другим нет.

Самоотдача у игроков Саудовской Аравии была запредельной. Только так есть шансы зацепить очки в играх с сильным соперником, будучи явным аутсайдером. Глаза у них горели, мотивация была запредельная. Они бились, как львы. Не жалели себя. Эпизод с вратарём, который вышел и коленом своего игрока нокаутировал. Они даже своих игроков не жалели, все делали, чтобы отстоять и защитить ворота. Это пример и для нашего футбола тоже, особенно для молодых игроков. Если ты каждый матч будешь выходить вот так, на пределе возможностей, то есть шансы достигнуть европейского уровня. Надо ставить это в пример, говорить об этом и показывать такие матчи», - сказал Кирьяков.