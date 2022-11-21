Батистута оценил атакующую мощь сборной Аргентины

Известный аргентинский экс-футболист Габриэль Батистута впечатлён атакой нынешней сборной Аргентины.

«Сейчас наши нападающие не так сильны физически, как это было в моё время, но у них свои сильные стороны. Мне нравится, как играют Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес. Хулиан совсем недавно уехал в Европу и попал в команду [«Манчестер Сити»], где очень трудно пробиться в состав, но ему это удалось. Лаутаро уже давно показывает высокий уровень в «Интере». Я верю в форвардов сборной Аргентины и в силу всей команды», – рассказал знаменитый экс-нападающий в интервью Ole в преддверии матча аргентинцев против Саудовской Аравии, который состоится 22 ноября.