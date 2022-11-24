Макарчук поделился своими эмоциями от первого матча Месси на ЧМ-2022

Защитник «Сочи» Артём Макарчук поделился своими эмоциями от матча первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, в котором Аргентина уступила Саудовской Аравии (1:2).

Игрок признался, что исход данного поединка сильно удивил его, однако такой результат, на самом деле, удивил весь футбольный мир. Во время таких крупных соревнований всегда есть место подобным сенсационным матчам, сказал спортсмен. Макарчук думает, что это стало возможно благодаря дисциплине и самоотдаче игроков сборной Саудовской Аравии.

«Месси проклят? У него семь «Золотых мячей»! Какие вопросы? Да, ему осталось только чемпионат мира выиграть!», - приводит слова Макарчука «Чемпионат».