Ди Мария: «Могли побеждать со счётом 5:0»

Вингер сборной Аргентины Анхель ди Мария считает, что его команде не повезло в матче против Саудовской Аравии.

Аргентинцы открыли счёт в первом тайме, на что соперники ответили дважды после перерыва, одержав сенсационную победу над одним из главных фаворитов чемпионата мира.

«Мы могли выиграть этот матч со счётом 5:0, но вместо этого потерпели поражение, – заявил футболист «Ювентуса», которого цитирует TMW. – Но сегодняшняя неудача не сделала нас слабой командой», – отметил Анхель ди Мария.

В поединке второго тура группового этапа аргентинцы встретятся со сборной Мексики. Матч состоится 26 ноября.