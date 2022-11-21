Гришин: «Жду крупной победы аргентинцев, в три-четыре мяча»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями о потенциальном ходе матча чемпионата мира 2022 года между сборными Аргентины и Саудовской Аравии.

- Здесь все очевидно. Жду крупной победы аргентинцев. В три-четыре мяча. Разный уровень мастерства, - заявил Гришин «Плеймейкеру».

Также экс-футболист отметил уверенную игру латиноамериканцев на отборочной стадии турнира. Еще одним важным фактором является наверняка последнее участие Лионеля Месси в матчах чемпионата мира. Сама же команда Аргентины, по мнению Гришина, вполне способна пробиться в финал соревнований и победить.

Стартовый свисток в матче Аргентина - Саудовская Аравия прозвучит во вторник в 13:00 мск.