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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Баженов считает, что сборная России дошла бы до финала чемпионата мира – 2022

18 Ноября 2022 • 19:49 Комментировать (2)
Аргентина
...
Саудовская Аравия
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22.11 13:00

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов высказался о теоретических шансах сборной России на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Думаю, нынешняя сборная России дошла бы до финала чемпионата мира. Все в этой жизни бывает, почему бы и России не выйти в финал», — заявил Баженов «РБ Спорту».

Функционер отметил, что если говорить о реальных вещах, то фаворитом турнира является Бразилия, но болеть он будет за Аргентину.

Напомним, в предстоящем товарищеском матче сборная России встретится с национальной командой Узбекистана, игра пройдет 20 ноября, стартовый свисток запланирован на 15:00 по мск. Отметим, чемпионат мира стартует в день матча сборной России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная Бразилии Сборная России Сборная Аргентины Никита Баженов
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Комментарии (2)
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ARTUR
18 Ноября 2022 в 20:12
Нехило видно закладывает чувак
Kirolnic
18 Ноября 2022 в 20:00
Его слова да Богу в уши )
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