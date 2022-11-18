Баженов считает, что сборная России дошла бы до финала чемпионата мира – 2022

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов высказался о теоретических шансах сборной России на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Думаю, нынешняя сборная России дошла бы до финала чемпионата мира. Все в этой жизни бывает, почему бы и России не выйти в финал», — заявил Баженов «РБ Спорту».

Функционер отметил, что если говорить о реальных вещах, то фаворитом турнира является Бразилия, но болеть он будет за Аргентину.

Напомним, в предстоящем товарищеском матче сборная России встретится с национальной командой Узбекистана, игра пройдет 20 ноября, стартовый свисток запланирован на 15:00 по мск. Отметим, чемпионат мира стартует в день матча сборной России.