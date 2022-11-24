Песьяков: «На ЧМ-2022 видим силу азиатских сборных»

Страж ворот «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков высказался о сенсациях на старте чемпионата мира – 2022. В первом туре сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии (1:2), а Германия уступила Японии (1:2).

«Много неожиданных результатов. Видим силу азиатских сборных. Много вопросов задают по поводу России. Якобы не смогли обыграть Таджикистан и Узбекистан. Но нужно смотреть, как азиатские сборные играют на ЧМ», - передает слова Песьякова «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России отстранена от международных матчей совместным решением ФИФА и УЕФА. Подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Таджикистаном и Узбекистаном с одинаковым счетом 0:0.