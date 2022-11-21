Месси: «Нынешняя сборная Аргентины напоминает мне ту, что дошла до финала в 2014 году»

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси доволен готовностью своей команды к турниру.

«Даже среди иностранцев многие желают нам победы из-за меня, и я благодарен всем за поддержку. Не знаю, переживаю ли я лучшее время в своей карьере, но у меня отличный настрой. Нынешняя сборная Аргентины очень напоминает мне ту, что в 2014 году добралась до финала чемпионата мира: каждый знает, что должен делать на поле, все очень сплочены», – заявил на пресс-конференции 35-летний футболист.

Сборная Аргентины начнёт выступление на мундиале с матча против Саудовской Аравии. Встреча состоится 22 ноября в 13:00 по московскому времени.