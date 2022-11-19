Месси до сих пор не вернулся в общую группу сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси продолжает заниматься по индивидуальной программе. По сведениям Marca, игрок позже всех появился на тренировке национальной команды, но не стал присоединяться к своим партнерам.

Стоит отметить, что вчерашнее занятие Месси также пропустил. Наставник Аргентины объяснил это тем, что дал больше времени на восстановление ряду футболистов, которые участвовали в товарищеском матче против ОАЭ.

Свой путь на чемпионате мира Аргентина начнет игрой против Саудовской Аравии, встреча пройдет 22 ноября в 13:00 по московскому времени. Помимо этого, в группе C сыграют Мексика и Польша.