Хомуха: «На чемпионате мира выстрелить могут Бразилия с Аргентиной»

Футбольный эксперт Дмитрий Хомуха в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от стартующего чемпионата мира в Катаре.

- Планируете ли смотреть чемпионат мира, и за какими сборными будете следить особенно пристально?

- Смотреть чемпионат планирую. Особое внимание уделю европейским командам и южноамериканским, потому что современные тенденции развития футбола исходят именно оттуда. А болею я только за Россию.

- Как повлияет, что турнир проходит зимой, а не летом, и к нему не было подготовки?

- Это может сказаться на результативности матчей, потому что за спиной очень тяжелые чемпионаты в разных лигах, где в основном задействованы футболисты сборных команд. Поэтому нагрузка на них будет очень высокая, и риск играть в атаку будет тоже присутствовать. В связи с этим не жду от нынешнего мундиаля результативности.

- Насколько это травмоопасная ситуация, ведь у футболистов не было должной подготовки, отдыха?

- Это, конечно, сопряжено с получением травм. Но таковы условия. Для всех они одинаковые.

- Какая сборная может выстрелить на чемпионате мира?

- Я думаю, это будет или Бразилия с Аргентиной, или кто-то из европейских команд. На сегодня есть топ-пять чемпионатов, и там собраны футболисты, которые знают, как играть в таких сложных условиях.

- От кого из игроков ждете прорыва? Может молодые звезды: Гави, Педри?

- Думаю, что это уже старомодное убеждение. Всех футболистов мы прекрасно знаем, поэтому появления новых звезд в чемпионате я не жду. А что касается Гави и Педри, хоть они и молодые, но мы их прекрасно знаем. Они играют в топ-клубах. Конечно, они будут прикладывать максимум усилий, чтобы проявить себя, но я думаю, что чемпионат мира – это время опытных игроков.

- Ряд топовых футболистов не поедет на чемпионат мира: Холлан, Бензема, Рамос, де Хеа, Погба, Вернер, Алькантара, Канте, Менди и другие. Кого будет особенно не хватать?

- Хотелось бы посмотреть на Бензема на этом чемпионате мира. Учитывая его возраст, это для него последний шанс зарекомендовать себя как лучшего игрока Европы и получить статус лучшего футболиста мира. У него колоссальный опыт, и прошедший сезон добавил ему уверенности в себе.

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- А что ждете от традиционных звезд: Месси, Криштиану Роналду?

- От Роналду ничего не жду, а Месси, конечно, может за собой повести, чтобы встать в один ряд с Пеле и Марадоной. Для этого нужно выиграть чемпионат мира. У Аргентины есть для этого все шансы.

- Из РПЛ в Катаре будут только два игрока – Ловрен из «Зенита» и Нгамалё из «Динамо». Не маловато?

- Мы находимся в изоляции, поэтому здесь все очевидно. Если у футболиста стоит выбор, ехать играть в Россию или европейский чемпионат, он выберет последний вариант. Наша лига значительно просела по уровню, поэтому здесь все понятно.

- А наша сборная до какой стадии могла бы дойти, как думаете?

- Судя по тому, как наши клубы выступали в последние годы в еврокубках, можно сделать вывод, что и сборная тоже ничего не добилась бы. Достаточно посмотреть, как наши команды играли в Лиге чемпионов. По своему статусу и уровню этот турнир сродни чемпионату мира.

Елена Григорьевская