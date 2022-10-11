Футболисты сборной Аргентины настаивают на вызове Джованни Симеоне на ЧМ-2022

Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне имеет шанс отправиться на чемпионат мира в Катаре в составе сборной Аргентины.

По информации Il Mattino, футболисты «альбиселесте» пытаются убедить главного тренера Лионеля Скалони вызвать сына наставника «Атлетико» на катарский мундиаль.

Симеоне-младший переехал в итальянский топ-клуб перед началом текущего сезона. В футболке «Наполи» аргентинец забил четыре мяча в девяти встречах в рамках всех состязаний. За свою международную карьеру Джованни провёл пять игр в составе аргентинской национальной команды, став автором одного гола.

