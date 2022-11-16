Кто выйдет из группы С на чемпионате мира

Группа С получилась пёстрой по составу и здесь будет соперничество между бывшей звездой «Барселоны» и нынешней. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто пробьётся в плей-офф.

Квартету С, судя по бумаге, не хватает интриги. Здесь есть явный фаворит и явный аутсайдер. Две оставшиеся команды примерно равны по силам, так что будут определять путёвку в 1/8 финала между собой.

Наверное, ни у кого нет сомнений, что сборная Аргентины пробьётся в 1/8 финала. «Альбиселесте» являются одним из главных претендентов на победу в чемпионате мира, так что уж на групповом этапе никаких проблем они испытывать не должны. Тем более что группа Лионелю Месси и компании попалась довольно простая, чего уж тут скрывать.

Сразу пару слов о Саудовской Аравии, потому что это будет поставщик очков. Этот представитель Азии, кроме сенсации на чемпионате мира-1994, регулярно терпит разгромные поражения на мундиалях, и в этот раз вновь должен натерпеться от соперников. Если вдруг Саудовская Аравия сумеет вклиниться в борьбу за попадание в плей-офф, это станет настоящей сенсацией. Однако в такой расклад не верится абсолютно, уж слишком это слабая команда.

Кто же поборется за вторую путёвку в плей-офф? Шансы Польши и Мексики выглядят примерно равными. У европейцев есть Роберт Левандовски и Пётр Зелиньски, что уже является довольно серьёзным преимуществом. Тем более что лидеры мексиканцев накануне чемпионата мира испытывали сложности со здоровьем, а это точно не на руку «ацтекам». Правда, эта центральноамериканская сборная уже всех приучила, что уж в 1/8 она стабильно выходит за счёт слаженной командной игры.

Команды встретятся между собой уже в первом туре, и победа станет серьёзным козырем в борьбе за выход из группы. Пожалуй, в пользу поляков говорит и оставшийся календарь. Дело в том, что их встреча с аргентинцами намечена на последний тур, и к этому моменту «альбиселесте» могут решить глобально вопрос о выходе в плей-офф. Это не даёт гарантий полякам, но в этом случае Лионель Скалони может дать кому-то из лидеров передышку.

Если говорить про очное противостояние, то сложно кому-то отдать предпочтение. Даже букмекеры оценивают шансы мексиканцев и поляков на победу на чемпионате мира в одинаковый коэффициент, то есть не очень понимают, у кого шансов больше. Наверное, если бы у мексиканцев все лидеры были полностью готовы и в форме, то их возможности были бы чуть предпочтительнее. У поляков главный козырь – их звёзды.

Давать прогноз о том, кто выйдет из этой группы, тяжело. Аргентина в 1/8 пробьётся, Саудовская Аравия – нет. Если же выбирать между мексиканцами и поляками, то ставку можно делать на первых. Всё же, по статистике, сборная из Центральной Америки в последние годы стабильно выходит в 1/8 из любой группы. Опыт – вещь важная на подобных турнирах.

Роман Андреев