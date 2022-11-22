Паредес: Если Аргентина выиграет ЧМ-2022, то я буду счастлив за Месси

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес рассказал, что будет рад за нападающего Лионеля Месси, если их национальная команда выиграет ЧМ-2022.

«Если сборная Аргентины выиграет чемпионат мира, то я буду счастлив за Месси даже больше, чем за себя», — заявил Паредес The Guardian.

В матче первого тура национальная команды Аргентины играет против Саудовской Аравии. За прямой текстовой трансляцией матча вы можете следить на портале LiveResult.

Помимо этого, в группу C попали сборные Мексики и Польши, которые сойдутся в очном противостоянии сегодня, 22 ноября, начало поединка в 19:00 по мск.