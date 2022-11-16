Яя Туре сказал, сколько голов Месси забьёт на чемпионате мира

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре поделился мнением о том, сколько мячей забьёт аргентинский нападающий Лионель Месси на предстоящем чемпионате мира.

«Сколько голов забьёт? Думаю, что максимум шесть», — заявил Туре в эфире программы «Все на Матч!».

Отметим, что 35-летний футболист прежде ещё ни разу не выигрывал мундиаль. Четыре года назад, когда турнир проходил в России, Месси удалось забить лишь один мяч в четырёх встречах.

Напомним, что чемпионат мира пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе турнира сборной Аргентины предстоит встретиться с командами Мексики, Саудовской Аравии и Польши.