Месси открыл счёт в матче с аравийцами, реализовав пенальти

В первом из запланированных на среду матчей чемпионата мира играют сборные Аргентины и Саудовской Аравии, и там уже открыт счёт. Перед розыгрышем штрафного удара с левого фланга со стороны американской команды судья побежал смотреть видеоповтор и назначил пенальти за фол на Леандро Паредесе, который случился в предыдущей атаке. Несмотря на протесты аравийцев, Лионель Месси подошел к мячу и с точки уверенно пробил в левый угол ворот, увидев, что голкипер заваливается в другую часть рамки.

Счет стал 1:0 в пользу команды Аргентины.

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