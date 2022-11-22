Ди Мария: «Мы могли спокойно выиграть со счётом 5:0»

Нападающий сборной Аргентины Анхель ди Мария прокомментировал поражение своей команды на чемпионате мира в Катаре. Напомним, сегодня южноамериканцы проиграли сборной Саудовской Аравии – 1:2.

«Рано или поздно мы должны были проиграть. Теперь нас ждёт игра с Мексикой. Мы могли спокойно победить со счётом 5:0, но наши голы аннулировала VAR», - цитирует ди Марию AS.

В игре с саудовцами сборная Аргентины повела на 11-й минуте благодаря голу Лионеля Месси с пенальти. После дважды отличился его партнёр по команде Лаутаро Мартинес, а также сам Месси, но эти голы были забиты из офсайда.

После поражения команда Аргентины замыкает группу С с нулём очков. 26 ноября «альбиселесте» встретятся со сборной Мексики.