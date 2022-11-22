Алдонин считает, что Аргентина остаётся фаворитом чемпионата мира – 2022

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался после победы Саудовской Аравии над Аргентиной (2:1) в матче первого тура чемпионата мира – 2022.

«Результат матча Аргентина — Саудовская Аравия — это сенсация. Я считаю, нужно похвалить сборную Саудовской Аравии», — цитирует слова Алдонина «Чемпионат».

Эксперт заявил, что ему понравилась игра саудитов, они сыграли очень смело с высокой линии обороны. При этом экс-игрок отметил, что Аргентина все еще остается фаворитом турнира, они забили три гола, которые были отменены из-за офсайда.

В следующем туре чемпионата мира Аргентина сыграет с Мексикой, а Саудовская Аравия встретится с Польшей, оба матча пройдут 26 ноября.