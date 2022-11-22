Нигматуллин — о поражении Аргентины: «Южноамериканцам свойственны такие сенсационные проигрыши»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался после поражения Аргентины от Саудовской Аравии. Встреча в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира завершилась со счетом 1:2.

«Есть такая черта у южноамериканских сборных, как недооценка соперника. Им свойственны такие сенсационные проигрыши. Это не европейцы», — цитирует слова Нигматуллина Sport24.

По мнению экс-игрока, Лионель Месси ожидал легкой победы в этом матче и был немного шокирован такой игрой соперника. При этом Нигматуллин отметил, что продолжает верить в сборную Аргентины.

Во втором туре чемпионата мира Аргентина встретится с Мексикой, матч пройдет 26 ноября в 22:00 по московскому времени.