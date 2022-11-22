Линекер: «Поражение Аргентины - одна из главных сенсаций в истории ЧМ»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на поражение Аргентины от Саудовской Аравии в матче первого тура группового раунда чемпионата мира – 2022.

«Поражение Аргентины – одна из главных сенсаций в истории мундиалей. Невероятное выступление сборной Саудовской Аравии», - оставил сообщение Линекер в социальных сетях.

Напомним, что «альбиселесте» первыми открыли счет усилиями Лионеля Месси, однако затем пропустили два гола и потерпели сенсационное фиаско.

Во втором туре сборная Аргентины сыграет против команды Мексики, а Саудовская Аравия встретится с Польшей.