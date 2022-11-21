​Месси: «Этой мой последний шанс выиграть чемпионат мира»

Лидер и капитан сборной Аргентины Лионель Месси выступил перед журналистами в преддверии старта команды на чемпионате мира. Звёздный форвард подтвердил, что мундиаль в Катаре станет для него последним.

«Конечно, это мой последний чемпионат мира. Этой мой последний шанс выиграть его», - сказал Месси, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Альфредо Мартинес.

Отметим, что Лионелю Месси сейчас 35 лет.

Свой первый матч на чемпионате мира сборная Аргентины проведёт 22 ноября. Команда Лионеля Скалони сыграет против Саудовской Аравии. Игра стартует в 13:00 по московскому времени.