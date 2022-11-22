​Защитник Саудовской Аравии: «Сказал Месси, что он не выиграет»

Защитник сборной Саудовской Аравии Али Абдулайи по ходу матча чемпионата мира против Аргентины перекинулся парой фраз со звёздным форвардом Лионелем Месси.

«Я сказал Месси, что он не выиграет», - слова Абдулайи приводит Goal.

Напомним, что Саудовская Аравия во вторник сенсационно обыграла Аргентину со счётом 2:1, несмотря на быстрый пропущенный гол от Лионеля Месси с одиннадцатиметровой отметки.

Во втором туре сборная Саудовской Аравии будет играть против Польши, а сборная Аргентины – против Мексики. Эти матчи пройдут в субботу, 26 ноября.

Ранее Лионель Месси сказал, что чемпионат мира в Катаре станет для него последним.