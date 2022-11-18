Месси не присутствовал на тренировке сборной Аргентины

Звёздный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пропустил тренировку национальной команды. Об этом информирует Marca.

По сведениям источника, игрок занимался в зале по индивидуальной программе. Отмечается, что у Месси нет никакого повреждения. Помимо него, на тренировку не вышли Леандро Паредес, Анхель ди Мария и Родриго де Пауль.

Свой путь на чемпионате мира – 2022 сборная Аргентины начнет матчем против Саудовской Аравии, встреча состоится 22 ноября, стартовый свисток запланирован на 13:00 по московскому времени. Далее команда Месси сыграет с Мексикой (26 ноября) и Польшей (30 ноября).