Лепёхин заявил, что ему хотелось бы видеть Месси чемпионом мира

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин ответил на вопрос, за какую сборную будет болеть на чемпионате мира – 2022.

«Не могу сказать, что для меня будет глобально, чтобы здесь кто-то конкретно выиграл, но хотелось бы, чтобы Месси стал чемпионом мира», — приводит слова Лепёхина Rusfootball.

По мнению эксперта, Месси является фантастическим игроком, но ему не хватает статуса чемпиона мира.

Сборная Аргентины начнет свой путь на турнире матчем против Саудовской Аравии, который пройдет завтра, 22 ноября, начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени. Помимо этого, в группу C попали национальные команды Мексики и Польши.