Аргентина не проигрывала в матче ЧМ, ведя в счёте к перерыву, с 1930 года

Сборная Аргентины начала свои выступления в катарском чемпионате мира с поражения от Саудовской Аравии, которая всегда считалась в таких турнирах классическим поставщиком очков. Поражение оказалось тем более удивительным в свете того, что на перерыв аргентинцы уходили, лидируя в счете. Два гола в начале второй половины игры повергли Аргентину в нокдаун, который затем превратился в нокаут.

Как оказалось, в последний раз Аргентина проиграла в матче чемпионата мира, ведя к перерыву в счете, аж в 1930 году! Тогда это было в финальном матче против Уругвая, тогда Аргентина вела со счетом 2:1, но проиграла 2:4. Свой следующий матч аргентинская сборная проведет против Мексики.