Анхель Корреа заменит Николаса Гонсалеса в составе Аргентины на ЧМ

Еще один футболист не поедет на чемпионат мира из-за травмы. Несчастье приключилось с форвардом сборной Аргентины и итальянской «Фиорентины» Николасом Гонсалесом. Информация появилась в соцсетях аргентинской национальной команды.

Благо, у Лионеля Скалони есть кем заменить молодого форварда. На мундиаль вместо него отправится полузащитник «Атлетико» Мадрид Анхель Корреа.

Напомним, чемпионат мира в Катаре стартует уже в это воскресенье 20 ноября. Откроет турнир матч сборных Катара и Эквадора. Аргентина выступит в группе С. Соперниками «бело-голубых» станут команды Мексики, Польши и Саудовской Аравии.

Ранее мы публиковали список товарищей Гонсалеса по несчастью, а именно имена тех футболистов, кто не сможет поехать на мундиаль из-за проблем со здоровьем.