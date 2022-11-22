Главный тренер Саудовской Аравии: «Этот результат навсегда войдёт в историю чемпионатов мира»

Наставник сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар высказался о сенсационной победе над Аргентиной в первом туре ЧМ-2022.

«Этот результат навсегда войдёт в историю чемпионатов мира и Саудовской Аравии. Никогда не знаешь, почему такое происходит. Это случается благодаря работе, благодаря Богу. В футболе есть вещи, которые невозможно объяснить, поскольку Аргентина гораздо лучше нас, но сегодня игроки сотворили историю для своей страны», — цитирует французского специалиста издание GFFN.

Специалист отметил, что его команда провела не лучший первый тайм, а также, что его подопечным нужно оставаться сосредоточенными перед следующими играми.

Напомним, что победа над Аргентиной вывела Саудовскую Аравию на первое место в группе C, другими участниками которой являются Мексика и Польша.