Газзаев - об игре сборной Аргентины: «Удручающее впечатление»

Экс-тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о поражении сборной Аргентины от команды Саудовской Аравии (1:2) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира – 2022, проходящего в Катаре.

«Аргентина оставила удручающее впечатление. Аргументов против плотной и жесткой игры у них почти не было. Саудовская Аравия сыграла в современный и атлетичный футбол», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Кроме того, Газзаев отметил высочайший уровень самоотдачи у футболистов сборной Саудовской Аравии.

Во втором туре Аргентина сыграет против Мексики, а аравийцы встретятся с поляками.