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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Месси выступит на чемпионате мира в позолоченных бутсах

19 Ноября 2022 • 06:39 Комментировать
Аргентина
...
Саудовская Аравия
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22.11 13:00

Лионель Месси презентовал свои новые бутсы, в которых он будет выступать на чемпионате мира в Катаре. На них заметна стилизованное число «десять», а также позолоченная поверхность - вполне уместный штрих для богатой ближневосточной страны. Но принесут ли они Лионелю столь желаемое «золото» Кубка мира - покажет ближайший месяц.

Напомним, что ранее стало известно также о том, что Лионель - единственный игрок сборной Аргентины, который получил в свое пользование отдельный номер для проживания в отеле, в котором аргентинцы расположились на время Мундиаля.

Сборная Аргентины дважды становилась чемпионом мира - в 1978 и в 1986 годах. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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АРГЕНТИНА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
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