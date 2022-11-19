Месси выступит на чемпионате мира в позолоченных бутсах

Лионель Месси презентовал свои новые бутсы, в которых он будет выступать на чемпионате мира в Катаре. На них заметна стилизованное число «десять», а также позолоченная поверхность - вполне уместный штрих для богатой ближневосточной страны. Но принесут ли они Лионелю столь желаемое «золото» Кубка мира - покажет ближайший месяц.

Напомним, что ранее стало известно также о том, что Лионель - единственный игрок сборной Аргентины, который получил в свое пользование отдельный номер для проживания в отеле, в котором аргентинцы расположились на время Мундиаля.

Сборная Аргентины дважды становилась чемпионом мира - в 1978 и в 1986 годах.