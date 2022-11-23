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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Один из голов сборной Аргентины мог быть отменён ошибочно

23 Ноября 2022 • 14:20 Комментировать (5)
Аргентина
1:2
Саудовская Аравия
окончен

Во вторник на чемпионате мира по футболу в Катаре грянула большая сенсация – сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии со счётом 1:2. По ходу первого тайма арбитры из-за офсайдов не засчитали сразу три гола «альбиселесте».

Как сообщает Archivo VAR, один из голов сборной Аргентины, забитый Лаутаро Мартинесом, мог быть отменён по ошибке. Так, офсайдную линию могли прочертить не по тому футболисту, «забыв» про защитника сборной Саудовской Аравии, который находился левее.

Во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины будет играть против Мексики. Матч пройдёт в ближайшую субботу, 26 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Лаутаро Мартинес
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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HG2017
23 Ноября 2022 в 15:26
А я бы отметил финт лаутаро когда он вратаря обводил!
pol-black
23 Ноября 2022 в 14:41
после драки кулаками поздно махать. арги должны были нормально играть.
One Live
23 Ноября 2022 в 14:41
Что мешало им забить еще?
Дешевая отмазка!
Roni06
23 Ноября 2022 в 14:36
Это правда, я вчера заметил это во время игры.
ингерман
23 Ноября 2022 в 14:25
ай.. даешь переигрофку! гнома обидели.. А-ха-ха-ха! )))
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