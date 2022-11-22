Чернышов: «Саудиты создают комфортные условия для развития футбола»

Бывший футболист советской и российской сборной Андрей Чернышов высказался о прогрессе Саудовской Аравии после победы над Аргентиной.

«Хочется поговорить про Саудовскую Аравию. Для многих это настоящий сюрприз, но для меня это совершенно закономерный результат. Саудиты создают комфортные условия для развития футбола и результат виден уже сейчас», — заявил эксперт, работавший тренером в Саудовской Аравии, в интервью изданию Sport24.

Чернышов рассказал, что в азиатской стране огромные деньги вкладываются в развитие детского футбола, инфраструктуру и приглашение сильных тренеров. В утешение «альбиселесте» специалист вспомнил ЧМ-1990, когда после поражения от Камеруна Аргентина дошла до финала.

Напомним, что Саудовская Аравия обыграла двухкратных чемпионов мира со счётом 2:1, возглавив таблицу группы C.