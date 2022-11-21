Экс-игрок сборной Франции Пирес назвал сильнейшую команду ЧМ-2022

Бывший полузащитник и чемпион мира Робер Пирес рассказал, кого считает главным фаворитом мундиаля.

«Я отдаю предпочтение сборной Бразилии, потому что она укомплектована сильными игроками на каждой позиции, – цитирует француза журналист Альфредо Педулла, ссылаясь на Kicker. – Аргентина тоже очень хороша, а Месси сделает всё, чтобы воспользоваться своим последним шансом выиграть чемпионат мира. Далеко может зайти и Испания с её молодым составом, в котором выделяются Педри и Гави. Португалия тоже выглядит многообещающе», – отметил Пирес.

Сборная Аргентины проведёт свой первый матч на турнире 22 ноября: в соперниках у коллектива Лионеля Скалони будет сборная Саудовской Аравии.