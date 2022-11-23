Веденеев: «Месси весь матч проходил пешком, но у тренера не хватает духу его поменять»

Бывший игрок петербургского «Зенита», а ныне футбольный эксперт Сергей Веденеев высказался об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в поединке против Саудовской Аравии (1:2) в стартовом туре группового этапа ЧМ-2022.

«Тренерский штаб становится заложником этого игрока. У них просто духу не хватает его поменять - а он проходил пешком весь матч. Все понятно, он неприкасаемый», - передает слова Веденеева «РБ Спорт».

После первого тура подопечные Лионеля Скалони занимают последнее место в квартете. Во втором туре сборная Аргентины сыграет против Мексики, а Саудовская Аравия встретится с Польшей.