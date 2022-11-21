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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Роналду: «Я бы хотел стать тем, кто поставит мат Месси на футбольном поле»

21 Ноября 2022 • 12:18 Комментировать (2)
Аргентина
...
Саудовская Аравия
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Через 23 ч. 42 мин.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о нашумевшей фотографии с аргентинцем Лионелем Месси, на которой футболисты играют в шахматы.

По словам 37-летнего форварда, ему очень хочется поставить мат Месси не только в шахматах, но и на футбольном поле. Напомним, что оба игрока примут участие в чемпионате мира, который сейчас проходит в Катаре.

«Это будет мой пятый чемпионат мира. Шах и мат — это то, что мы делаем в жизни, а не только в шахматах. Я бы хотел стать тем, кто поставит мат Месси», — цитирует Роналду Record.

На групповом этапе мундиаля сборной Португалии предстоит встретиться с командами Ганы, Южной Кореи и Уругвая. Аргентине же в качестве соперников по квартету достались Мексика, Саудовская Аравия и Польша.  

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Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Португалии
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АРГЕНТИНА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
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Комментарии (2)
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Dаvid MU
21 Ноября 2022 в 12:36
Рону стоит скорректировать самооценку. С его формой он до Шаха то не дойдет. Его пешка просто на первом ходу уже обкакается
Alex1972
21 Ноября 2022 в 12:26
7 ЗМ и 6 ЗБ... Вот тебе и мат... Теперь можешь материться... А-ха-ха-ха...♟️💋..
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