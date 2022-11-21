Роналду: «Я бы хотел стать тем, кто поставит мат Месси на футбольном поле»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о нашумевшей фотографии с аргентинцем Лионелем Месси, на которой футболисты играют в шахматы.

По словам 37-летнего форварда, ему очень хочется поставить мат Месси не только в шахматах, но и на футбольном поле. Напомним, что оба игрока примут участие в чемпионате мира, который сейчас проходит в Катаре.

«Это будет мой пятый чемпионат мира. Шах и мат — это то, что мы делаем в жизни, а не только в шахматах. Я бы хотел стать тем, кто поставит мат Месси», — цитирует Роналду Record.

На групповом этапе мундиаля сборной Португалии предстоит встретиться с командами Ганы, Южной Кореи и Уругвая. Аргентине же в качестве соперников по квартету достались Мексика, Саудовская Аравия и Польша.