Бывший футболист «МЮ» Пак оценил игру Месси на старте ЧМ-2022

Бывший игрок «МЮ» и национальной команды Южной Кореи Пак Джи Сун оценил выступление аргентинца Лионеля Месси в матче против Саудовской Аравии на чемпионате мира – 2022. 35-летний форвард забил гол с пенальти, но это не помогло его команде избежать поражения со счетом 1:2.

«Сегодня игра не получилась. Но Месси остается Месси. У него остается еще две игры. Думаю, он сыграет лучше. Это его последний чемпионат мира», - цитирует Пака издание «Спорт-экспресс».

В субботу, 26 ноября, сборная Аргентины сыграет с Мексикой в рамках второго тура группового этапа. Заключительный матч в квартете подопечные Лионеля Скалони проведут против Польши 30 ноября.