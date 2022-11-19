Кристиан Ромеро: «Я вырос на игре Пуйоля, Пике и Маскерано»

Центральный защитник «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Кристиан Ромеро рассказал, на кого равнялся на старте своего футбольного пути.

«Я вырос, наблюдая за «Барселоной» из-за Лео Месси. В то время в центре обороны команды играли Херард Пике и Карлес Пуйоль, и мне нравилось следить за ними, также я наблюдал за Хавьером Маскерано, которого я могу назвать своим любимым центральным защитником», – заявил 24-летний футболист.

Кристиан Ромеро дебютировал в рядах сборной Аргентины летом 2021 года, проведя с тех пор 12 поединков за коллектив Лионеля Скалони. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 13 матчах «Тоттенхэма» во всех турнирах.