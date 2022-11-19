Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кристиан Ромеро: «Я вырос на игре Пуйоля, Пике и Маскерано»

19 Ноября 2022 • 01:01 Комментировать
Аргентина
...
Саудовская Аравия
1 1.17 X 7.00 2 20.00
22.11 13:00

Центральный защитник «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Кристиан Ромеро рассказал, на кого равнялся на старте своего футбольного пути.

«Я вырос, наблюдая за «Барселоной» из-за Лео Месси. В то время в центре обороны команды играли Херард Пике и Карлес Пуйоль, и мне нравилось следить за ними, также я наблюдал за Хавьером Маскерано, которого я могу назвать своим любимым центральным защитником», – заявил 24-летний футболист.

Кристиан Ромеро дебютировал в рядах сборной Аргентины летом 2021 года, проведя с тех пор 12 поединков за коллектив Лионеля Скалони. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 13 матчах «Тоттенхэма» во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Барселона Лионель Месси Сборная Аргентины Хавьер Маскерано Карлес Пуйоль Херард Пике Кристиан Ромеро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРГЕНТИНА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Ноября
01:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Луис Энрике назвал фаворитов ЧМ-2022
01:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пети: «У Неймара последний шанс выиграть ЧМ и «Золотой мяч»
01:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кристиан Ромеро: «Я вырос на игре Пуйоля, Пике и Маскерано»
00:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Луис Энрике назвал лучшего испанского футболиста в истории
00:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Агуэро назвал Райса одним из лучших в сборной Англии
00:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Левандовски рассказал, станет ли предстоящий чемпионат мира последним в его карьере
00:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Левандовски высказался о предстоящей встрече с Месси на чемпионате мира
00:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Стерлинг: «Кейн – отличный капитан»
00:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Форвард Аргентины Альварес поделился мнением о Месси
00:03 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гранат назвал топ-3 фаворитов чемпионата мира - 2022
18 Ноября
23:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Винисиус: «Мы выросли на игре Неймара, а теперь хотим помочь ему выиграть чемпионат мира»
23:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Энрике – о Бальде: «Он превосходный игрок»
23:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Луис Энрике: «Будет несправедливо, если Месси останется без победы на чемпионате мира» 1
23:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шоу рассказал, кто из юниоров сборной Англии удивил его больше всех
22:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кампуш – о Мбаппе: «Он - футболист, всё ещё находящийся в стадии развития»
Все новости
Рекомендуем