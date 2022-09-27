Главный тренер сборной Аргентины Скалони: «При мне Месси всегда будет выходить на поле, у него особый случай»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о роли нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в составе национальной команды.

По словам Скалони, Месси имеет особый статус в сборной, благодаря чему будет всегда выходить на поле, при условии отсутствия травм.

«При мне Месси всегда будет выходить на поле. У него особый случай. Здесь даже не может быть споров», — цитирует Скалони TyC Sports.

Также специалист считает, что 35-летний футболист сумел добиться прогресса в своей игре за «ПСЖ», в который перешёл летом прошлого года из «Барселоны».

В текущем сезоне Месси провёл за парижан 11 матчей, забив в них шесть голов и отдав восемь результативных передач.