Аргентина пропустила два мяча в стартовом матче ЧМ впервые с 1974 года

В эти минуты проходит поединок первого тура группового раунда чемпионата мира – 2022, в котором сборной Аргентины противостоит команда Саудовской Аравии. Месси и компания сенсационно уступают андердогу со счетом 1:2.

Стоит отметить, что «альбиселесте» пропустили два мяча в стартовой игре мундиаля впервые с 1974 года. В том матче аргентинская команда потерпела поражение от сборной Польши со счетом 2:3. Тогда южноамериканцы выиграли бронзовые награды мундиаля.

В матче Аргентина – Саудовская Аравия сыграно 84 минуты. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно на Liveresult.ru.