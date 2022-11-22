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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Аргентина пропустила два мяча в стартовом матче ЧМ впервые с 1974 года

22 Ноября 2022 • 14:48 Комментировать
Аргентина
1:2
Саудовская Аравия
окончен

В эти минуты проходит поединок первого тура группового раунда чемпионата мира – 2022, в котором сборной Аргентины противостоит команда Саудовской Аравии. Месси и компания сенсационно уступают андердогу со счетом 1:2.

Стоит отметить, что «альбиселесте» пропустили два мяча в стартовой игре мундиаля впервые с 1974 года. В том матче аргентинская команда потерпела поражение от сборной Польши со счетом 2:3. Тогда южноамериканцы выиграли бронзовые награды мундиаля.

В матче Аргентина – Саудовская Аравия сыграно 84 минуты. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно на Liveresult.ru.

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