Тальяфико: «Мы сможем рассказать нашим внукам, что играли с лучшим футболистом в истории»

Защитник французского «Лиона» и аргентинской национальной команды Николас Тальяфико высказался об игре вместе с легендарным Лионелем Месси.

«Когда вы говорите с ним, создаётся впечатление, что он обычный футболист. Но когда видишь, что Месси делает с мячом, то удивляешься. Мы сможем рассказать нашим внукам, что играли с лучшим футболистом в истории», — цитирует Тальяфико издание L'Equipe.

Также защитник отметил, что Лео и без слов подаёт пример всем партнёрам, а также, что простота капитана сборной позволяет игрокам сборной оставаться спокойными.

Напомним, что свой путь на мундиале аргентинцы начнут со встречи против Саудовской Аравии завтра, 22 ноября.