Сборная Саудовской Аравии уже ведёт в матче с Аргентиной после чудо-гола

Матч чемпионата мира Аргентина - Саудовская Аравия становится самым непредсказуемым и драматичным на старте турнира. Азиатская команда начала второй тайм при счете 0:1 и сразу сравняла после прорыва по центру Салеха аль-Шехри. На 53-й минуте был нанесен еще один опасный удар, но защитник подставил голову, помешав мячу полететь в девятку. Атака не прервалась, Салем аль-Доссари у левого угла штрафной финтами разбросал тройку соперников и из-под четвертого пробил точно в дальний верхний угол ворот.

На данный момент аравийцы сенсационно ведут со счетом 2:1.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.