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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Наставник сборной Аргентины Скалони поделился ожиданиями от Месси на чемпионате мира

19 Ноября 2022 • 22:10 Комментировать
Аргентина
...
Саудовская Аравия
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22.11 13:00

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, чего ждёт от Лионеля Месси на предстоящем мундиале.

«Месси – особенный персонаж не только для журналистов и болельщиков, но и для товарищей по команде – он умеет положительно влиять на всех, кто его окружает. Это абсолютно зрелый футболист, но самое главное – сделать так, чтобы он получал удовольствие от игры на этом чемпионате мира. Все ждут от него подвигов на поле, но чтобы показывать свой лучший футбол, он должен получать удовольствие и просто быть собой. Больше мы ни о чём его не просим», – заявил в интервью Ole рулевой аргентинцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Чемпионат Мира Лионель Скалони
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