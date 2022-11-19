Наставник сборной Аргентины Скалони поделился ожиданиями от Месси на чемпионате мира

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, чего ждёт от Лионеля Месси на предстоящем мундиале.

«Месси – особенный персонаж не только для журналистов и болельщиков, но и для товарищей по команде – он умеет положительно влиять на всех, кто его окружает. Это абсолютно зрелый футболист, но самое главное – сделать так, чтобы он получал удовольствие от игры на этом чемпионате мира. Все ждут от него подвигов на поле, но чтобы показывать свой лучший футбол, он должен получать удовольствие и просто быть собой. Больше мы ни о чём его не просим», – заявил в интервью Ole рулевой аргентинцев.