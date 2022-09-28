Скалони: «Хочу продолжать тренировать сборную Аргентины»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился эмоциями после продления контракта со своей командой. Напомним, именно под руководством этого наставника Аргентина год назад выиграла Кубок Америки.

«Я хочу продолжать тренировать сборную Аргентины. В этом заключается моё желание», – цитирует Скалони журналист Фабрицио Романо.

Под руководством Скалони сборная Аргентины не проиграла ни один из своих 35 матчей. На чемпионате мира в Катаре южноамериканская команда сыграет в одной группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей. Напомним, на прошлом мундиале в России Аргентина вылетела на стадии ⅛ финала от сборной Франции.