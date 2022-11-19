Сабалета – о ЧМ-2022: «Жду встречи Аргентины с Бразилией в финале»

Бывший аргентинский защитник Пабло Сабалета поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.

«На мой взгляд, в проведении турнира в разгар клубного сезона есть и плюсы – сейчас игроки находятся в хорошей физической форме, они явно готовы лучше, чем после 45-60 матчей, как это бывает летом.

Есть много качественных сборных, способных завоевать золото, но я бы очень хотел увидеть финал Аргентина – Бразилия. На последних мундиалях в полуфинал всегда выходили три европейские сборные, а если в финале встретятся аргентинцы и бразильцы, мы наконец-то увидим южноамериканского чемпиона», – сказал в интервью AS Сабалета.