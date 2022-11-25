Ерёмин: «Удивляют сенсационные результаты в начале чемпионата»

Чемпион мира по баскетболу в Станислав Ерёмин поделился своими впечатлениями от старта чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре.

«Меня немножко удивляют сенсационные результаты в начале чемпионата. Но они сейчас ни о чём не говорят», - приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».

Специалист связал такие рассуждения с тем, что неудачно стартовавшие команды имеют свойство набирать форму по ходу развития соревнования. Такие коллективы в конце концов даже могут стать чемпионами, считает спортсмен. Если говорить конкретнее – то Ерёмин имел в виду поражения с одинаковым счётом 1:2 Аргентины и Германии.