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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Паредес: «Сборная Аргентины находится на правильном пути»

17 Ноября 2022 • 01:49 Комментировать
Аргентина
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Саудовская Аравия
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22.11 13:00

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес поделился настроем перед чемпионатом мира в Катаре.

Аргентинцы, считающиеся одними из главных фаворитов мундиаля, сыграют в одной группе со сборными Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

«Мы спокойны, но мы знаем, что люди волнуются, поскольку турнир стартует совсем скоро. Нам нужно подготовиться к первому матчу наилучшим образом, и мы находимся на правильном пути, хотя, конечно, всегда есть возможности для совершенствования.

У нас качественный состав, хороший тренер, болельщики в нас верят – и этого достаточно, чтобы добиваться целей», – цитирует журналист Альфредо Педулла хавбека «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Аргентины Чемпионат Мира Леандро Паредес
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АРГЕНТИНА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
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