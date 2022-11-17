Паредес: «Сборная Аргентины находится на правильном пути»

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес поделился настроем перед чемпионатом мира в Катаре.

Аргентинцы, считающиеся одними из главных фаворитов мундиаля, сыграют в одной группе со сборными Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

«Мы спокойны, но мы знаем, что люди волнуются, поскольку турнир стартует совсем скоро. Нам нужно подготовиться к первому матчу наилучшим образом, и мы находимся на правильном пути, хотя, конечно, всегда есть возможности для совершенствования.

У нас качественный состав, хороший тренер, болельщики в нас верят – и этого достаточно, чтобы добиваться целей», – цитирует журналист Альфредо Педулла хавбека «Ювентуса».