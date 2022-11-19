Трезеге: «Месси заслуживает победу на чемпионате мира»

Экс-нападающий сборной Франции Давид Трезеге считает, что Лионель Месси должен получить заветный трофей.

Как и многие известные футбольные личности, француз хотел бы увидеть легендарного аргентинца с кубком по завершении, вероятно, его последнего мундиаля в карьере.

«Месси заслужил победу на чемпионате мира. Он достоин того, чтобы подарить своей стране золото, однако сделать это будет непросто из-за наличия множества других претендентов», – заявил в интервью Sportweek Трезеге, ставший чемпионом мира со сборной Франции в 1998 году.

Сборная Аргентины сразится за место в 1/8 финала турнира с соперниками из Саудовской Аравии, Мексики и Польши.