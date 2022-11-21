Скалони: «Есть минимум восемь команд, способных выиграть ЧМ-2022»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался в преддверии матча первого тура групповой стадии ЧМ-2022 против Саудовской Аравии.

Поединок состоится 22 ноября в 13:00 по московскому времени.

«Мы уже определили команду на завтра, никаких серьёзных изменений не будет – сыграют футболисты, обычно выходящие в основе. Игрокам непросто, ведь до чемпионата мира они играли каждые три дня в своих клубах.

Думаю, если говорить о фаворитах турнира, можно выделить минимум восемь сборных, которые способны завоевать трофей. Многое решат мелкие детали, и мы сделаем всё, чтобы победа осталась за нами», – заявил на пресс-конференции Скалони.