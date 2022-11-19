Левандовски заявил, что у него нет никаких проблем с Месси

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски ответил на вопрос об отношениях с нападающим сборной Аргентины Лионелем Мессии.

«Между мной и Месси все хорошо. У нас с ним никогда не было разногласий, поэтому я не знаю, откуда берется такая информация», — цитирует слова Левандовски Mundo Deportivo.

Напомним, сборные Польши и Аргентины попали в одну группу на чемпионате мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Очная встреча между командами состоится 30 ноября в 22:00 по московскому времени в рамках третьего тура мундиаля. Помимо этого, в группу B к ним попали национальные команды Мексики и Саудовской Аравии.